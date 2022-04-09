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Kiev’de sürpriz görüşme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

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Kiev’de sürpriz görüşme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştiriyor. Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden Andrij Sybiha Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak “baş başa görüşme” yaptıklarını ifade etti.

Sybiha, “İngiltere, Ukrayna’ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir” dedi.

Johnson’ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

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