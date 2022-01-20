Kıyamet Günü saati yeniden ayarlanıyor: Felakete kalan süre…

Atom Bilimcileri Bülteni, dünyanın ne zaman sona ereceğini düşündüklerini açıklamak için internet üzerinden bir konferans düzenleyeceklerini de açıkladı.

Atom Bilimcileri Bülteni’nin internet sitesinde 75 yıl boyunca Kıyamet Saati insanlığın kendi kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Saat, İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahlara yol açan Manhattan Projesi’ne dahil olan ABD’li bilim insanları tarafından hayata geçirildi ve insanlığın küresel felaketle karşılaşmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir geri sayım olarak öne çıktı.

‘İNSANLARI KORKUTMASI İÇİN TASARLANDI’

Atom Bilimcileri Bülteni’nin editörü Eugene Rabinowitch’e göre, sanatçı Martyl Langsdorf saati yapmakla görevlendirildi ve ondan ‘insanları korkutup akılcılığa sevk edecek’ bir saat yaratması istendi.

1945’te kurulan ve 1947’den bu yana saati güncelleyen organizasyonun tarihinde kıyamet saatinin benzeri şekilde kritik noktalara eriştiği tek dönem 1953’teki soğuk savaş yılı oldu ve yelkovan 2 dakika kalaya getirildi. Saat ilk kurulduğunda ise 12’ye 7 dakika vardı. Saatin geceyarısından en çok uzaklaştığı yıl ise Sovyetlerin çökmesi ve soğuk savaşın bitmesinin ardından 1991’de yaşandı ve yelkovan 17 dakika kalaya çekildi.

Organizasyon saati güncellerken hesaplamalar için danıştığı kurulda 13 Nobel ödüllü bilim insanı bulunuyor.

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