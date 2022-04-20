KKTC’de Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sular durulmuyor…

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un karşı karşıya gelmesi ile birlikte büyüyen krizde, Cumhurbaşkanı Ersin tatar, hükümetin sunduğu istifayı kabul ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında yapılan seçim sonrasında KKTC’de kurulan UBP, DP ve YDP koalisyonunun ömrü sadece birkaç ay sürdü…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün kabinesinde görev alan Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasını istemiş ve Cumhurbaşkanı Tatar ile iletişime geçmişti. Fakat Tatar’dan yanıt gelmeyince, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı’na giderek hükümetin istifasını sundu.

Dün gece UBP’nin Genişletilmiş MYK’sında da Sucuoğlu’nun kararına destek çıktı.

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