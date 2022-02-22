Kolombiya’da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı

Kolombiya’da kürtaj, 24 haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı. Karar, kadın hakları örgütleri ve kürtaj savunucuları için büyük bir zafer oldu.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya Anayasa Mahkemesi yargıçları dün düzenledikleri oylamada kürtaj yasağının kısmen kaldırılmasını 4'e karşı 5 oyla onayladı.

Kürtajın 24 haftaya kadar suç olmaktan çıkarılmasını öngören karar, kürtaj yasağının ceza yasasından çıkarılması talebiyle mahkemeye başvuran kadın hakları örgütleri ve kürtaj savunucuları için büyük bir zafer oldu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, “Kongre ve hükümet hamile kadınların haklarını korumakla yükümlüdür. Buna aile planlama hizmetleri, kürtajla ilgili engellerin kaldırılması ve evlat edinme hizmetlerine destek de dahildir” dendi.

Bu kararla Kolombiya, Meksika ve Ekvador'un ardından kürtaj yasağını gevşeten son Latin Amerika ülkesi oldu. Ülkede 2006'da tecavüz, ölüm riski gibi durumlarda kürtaja yönelik yasak sınırsız olarak kaldırılmıştı.

Kolombiya'daki 90'ı aşkın kadın örgütünün bir araya gelmesiyle kurulan Causa Justa koalisyonu, ülkede kürtajların yüzde 90'ının gizli yollarla yapıldığını, bunun da kadınların hayatını büyük riske attığını vurguluyordu.

2020'de kürtaj yasağının kaldırılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran koalisyonun destekçileri, dün alınan kararı mahkeme binası önünde kutladı. Kürtaj karşıtlarıysa mahkemenin kararına tepki gösterdi.

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