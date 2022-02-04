Komşuda çiftçiler çok öfkeli, 300 traktörle otoyolda eylem yaptılar

Yunanistan’da vergi ve zamlardan bunalan çiftçiler 300 traktör ile eylem yaptı yol kapattı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'da tarım işçileri ve çiftçiler Teselya iline bağlı Nikaia Kavşağı'nda 300 traktörle otoyolu kapatarak eylem yaptı. Teselya valiliğine yürümek için yola çıkanları Yunanistan Çevik Kuvvet Polisi otoyolda barikat kurarak durdurabildi. Yunanistan'da Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Spilios Livanos'un 7 maddelik destek programı, çiftçileri ikna etmedi. Özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki aşırı zamların çiftçiyi zor durumda bıraktığı belirtildi.

“ÇIKACAK OLAYLARIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”

Larissa Tarım Birlikleri Federasyonu Başkanı Rizos Maroudas “Bu gece burada sabahlayacağız yarın daha çok tarım işçisi, çiftçi ve traktörle eylemlerimizi ulusal yolda sürdüreceğiz. Eğer taleplerimiz kabul edilmezse ve çiftçinin istediği beklediği destek verilmezse çıkacak olayların sorumlusu biz olmayacağız, tek derdimiz sesimizi duyurmaya çalışmak” dedi.

“YUNANİSTAN'I ATEŞE ATMAYIN”

Çiftçilerin eylemine Larissa İli Çiftçiler ve Hayvan Yetiştiricileri Komitesi Temsilcisi Christos Sideropoulos' ta destek vererek “Henüz eylemlere başlamadık. Sorunun konuşarak çözülmesini istiyoruz. Tüm Yunanistan'a ateşe atacak olaylara neden olunmasın” diye konuştu. Tarım kooperatiflerinin temsilcileri ise çiftçilerin sokağa dökülmelerine neden olan sorunlara siyasi çözüm çağrısında bulunurken, “Polis ve çevik kuvvet ile sorunlar çözülmez” mesajını ilettiler.