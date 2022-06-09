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Komşuda maymun çiçeği alarmı

Özellikle Avrupa’da endişe yaratan maymun çiçeği virüsü, bir ülkeye daha sıçradı.

Sozcu.com.tr
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Komşuda maymun çiçeği alarmı

Yunanistan’da ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ülkenin ulusal sağlık kurumundan yapılan açıklamada, ilk testlerin ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğruladığı ifade edildi. Yakın zamanda Portekiz’e seyahat eden erkek hastanın testler için hastanede tutulduğu ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar endemik olmadığı 30'dan fazla ülkede görüldü. Vaka sayısı özellikle Avrupa'da hızla artıyor.

Yakın temasla bulaşan hastalık, çiçek hastalığına benzer olarak ateş, baş ağrısı ve derinde döküntü şeklinde kendini gösteriyor.

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