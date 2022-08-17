Kosova-Sırbistan gerilimi… NATO’dan müdahale uyarısı geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova'ya gerginliği tırmandırmama çağrısı yaparak, istikrarı korumak için NATO'nun müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliğin yatıştırılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, son günlerde sahada durumun iyileştiğini, Belgrad ve Priştine’nin gerilimin tırmanmasını engelleme sorumluluğu bulunduğunu kaydetti. Taraflara itidal çağrısı yapan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

“NATO sahadaki durumu yakından izlemeye devam etmektedir. KFOR barışı koruma misyonumuz, BM’nin verdiği yetkisine odaklanmış durumdadır. İstikrarın tehlikeye girmesi halinde KFOR müdahale etmeye hazırdır. KFOR, Kosova halkına güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlanması için gereken tedbirleri alacaktır.”

Stoltenberg, Sırbistan ile Kosova’nın aralarındaki farklılıkları çözmek için diyalog kurması gerektiğini vurguladı ve AB kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştina Diyaloğu sürecini desteklediklerini, tarafların bu süreçte yapıcı olması gerektiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, diyalog süreci kapsamında yarın Brüksel’de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in eşliğinde bir araya gelecek.

“HERHANGİ BİR ÇATIŞMA İHTİMALİNİ ÖNLEMEK İSTİYORUZ”

Vucic de yarınki toplantının zor geçmesini beklediğini, Kosova ile neredeyse tüm konularda anlaşmazlıkları bulunduğunu belirtti.

“Gerginliğin tırmanması veya herhangi bir çatışma ihtimalini önlemek istiyoruz.” diyen Vucic, NATO’nun Kosova’daki rolüne saygı duyduklarını, NATO ile iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Vucic, barış ve istikrarın Sırbistan için hayati önemde olduğunu, ülkesinin sorumlu davrandığını söyledi.

“Balkanlar’ın, Brüksel’deki veya dünyadaki herkesi bıktırdığını biliyorum. Herkes bizim sızlanmalarımızı dinlemekten usandı.” diyen Vucic, Sırbistan halkına yönelik saldırıların arttığını, Sırbistan’a yönelik sınır ihlali suçlamalarının doğru olmadığını savundu.

“KUZEY KOMŞUMUZA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ”

Kosova Başbakanı Kurti ise NATO’nun Kosova’nın altyapısına ve güvenliğine büyük katkılar sunduğunu, NATO’nun tüm operasyonlarına dahil olmak istediklerini, NATO üyesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mevcut güvenlik ortamında NATO’nun karşılaştığı tehditler, riskler ve sınamaların Kosova tarafından da hissedildiğini dile getiren Kurti, “Rusya’nın Avrupa’ya yönelik zarar verici gündemi altında kuzey komşumuzun (Sırbistan’ın) bize ve bölgeye yıkıcı yaklaşımına karşı Kosova olarak uyanık olmalıyız.” diye konuştu.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova’da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesine, Kosova’daki Sırplar tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, Sırbistan ile olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül’e erteleme kararı almıştı.

Gerilimin artması üzerine Kosova Başbakanı Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söylemiş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova yönetiminin Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyine saldırmayı planladığını iddia etmişti.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kurti ile Vucic, gerginlik sonrasında 18 Ağustos’ta Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in eşliğinde bir araya gelecek. (AA)

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