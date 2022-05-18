Kraliçe, Elizabeth demiryolu hattını açtı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kendisiyle aynı adı taşıyan demiryolu hattının açılışına katıldı.
Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dün bir açılış törenine katıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da yer aldığı açılış töreninde Kraliçe II. Elizabeth başkent Londra’daki yeni demiryolu hattı olan Elizabeth Hattı’nın açılış törenine katıldı.
96 yaşındaki Kraliçe, Paddington İstasyonu’ndaki törende sarı renkli kıyafet kombini tercih etti. Kraliçe’nin bastonla yürüdüğü de gözlerden kaçmadı.