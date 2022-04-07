Kremlin: Operasyon diplomasi yoluyla sona erebilir, bu Ukrayna’nın pozisyonuna bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki operasyonun diplomasi yoluyla sona erebileceğini, bunun Ukrayna'nın pozisyonuna ve Rusya'nın koşullarını kabul etmesine bağlı olduğunu ifade etti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da müzakereler yoluyla sona ermesini umduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, “(Rusya'nın Kiev ve Çernigov'da askeri aktivitelerini azaltması), Rusya'nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi” vurgusunu yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulmasında iş birliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın tüm suçlar ile ilgili bağımsız ve objektif soruşturma yapılmasıyla ilgilendiğini kaydetti.

“ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI OLABİLİRDİ”

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyonun hedeflerinden bir tanesinin, nükleer silahlara sahip NATO ülkelerine karşı dahil olmak üzere Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu söyleyen Peskov, şöyle konuştu:

* Bir NATO üyesi olan Ukrayna’nın Kırım’ın dönüşü düşüncesiyle Rusya'ya ve Kırım’a saldırdığı bir durum düşünün.

* Nükleer silahları olan NATO ülkeleri, NATO Şartı’nın 5’inci maddesini uygulayarak Ukrayna’yı savunmak durumunda olacaktı, bir Üçüncü Dünya Savaşı olabilirdi.

* Şu anda yapılan, bizi böyle bir savaşın olası tüm tehdidinden korumaktır.

“BİZE KORKUNÇ ŞEYLER ANLATAN TANIĞIMIZ VAR”

Rusya'nın Mariupol ve Buça’da olup bitenler hakkında bilgi veren birçok tanığı olduğuna dikkat çeken Peskov, “Mariupol ve Buça’da, Ukrayna'nın diğer kentlerinde böyle bir durumda kalan ve insanlara işkence eden, şehri terk etmelerine izin vermeyen aşırı milliyetçi taburlar hakkında bize korkunç şeyler anlatan, sayısı giderek fazlalaşan tanığımız ve insanımız var” diye konuştu.

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