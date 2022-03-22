Kremlin: Ukrayna ile görüşmeler daha aktif ve anlamlı olmalı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Kremlin’den ateşkes görüşmelerine dair açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden barış görüşmelerinin “daha aktif ve anlamlı” olmasını istediklerini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmelerle ilgili olarak “Biraz ilerleme var. Biz görüşmelerin daha aktif ve anlamlı olmasını istiyoruz” dedi. Rusya'nın önerilerinin yalnızca müzakere heyeti tarafından değil yazılı taslaklar halinde Ukrayna tarafına da sunulduğunu aktaran Peskov, “Artık sıra Ukraynalı muhataplarımızda” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya'nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi konusunda da Peskov, “Zelenskiy'in referandum çağrısı Ukrayna'nın iç meselesidir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Batı'ya yönelik siber saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Peskov, “Rusya ABD gibi birçok Batılı ülkenin aksine devlet düzeyinde haydutlukla uğraşmıyor” ifadelerini kullandı.

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