Kremlin’den Polonya’ya nükleer silah tepkisi

Polonya’nın ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapabileceği yönündeki açıklamalar Rusya’da tepkiye yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, Polonya'dan gelen nükleer silahlara ev sahipliği yapabileceği yönündeki açıklamaları kınadı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bu tür açıklamaların gerilimi daha da artıracağını belirtti.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet partisinin lideri Jaroslaw Kaçinski, hafta sonunda yaptığı açıklamada, ülkenin ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapabileceğini söylemişti. Kaçinski, Avrupa'da ABD askeri sayısının yüzde 50 artırılmasını istediklerini de ifade etmişti.

“UKRAYNA’NIN İDDİALARINA ŞÜPHEYLE YAKLAŞILMALI”

Kremlin sözcüsü Peskov, Bucha kentinde sivillerin öldürülmesiyle ilgili suçlamaları kategorik olarak reddettiklerini ve konuyla ilgili Ukrayna’nın iddialarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini de duyurdu.

Rus diplomatların engellemelere rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni “Ukrayna’nın provokasyonlarını” görüşmek üzere toplantıya çağırmak için çaba göstermeye devam edeceğini ifade eden Peskov, dünyaya bu konuda Rusya'nın açıklamalarını ve farklı kaynakları da dinleme çağrısı yaptı.

Peskov Bucha’da yaşananların video konferans yoluyla gerçekleştirilmeye devam edilen Kiev ve Moskova arasındaki barış görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

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