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Kremlin’den Türkiye iddiasına yalanlama geldi

Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye geleceğine dair iddiaların artması üzerine Kremlin'den bir "son dakika" açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:13 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kremlin’den Türkiye iddiasına yalanlama geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken son günlerde ortaya atılan, “Putin’in Türkiye’ye gelecek” iddiası ile ilgili Kremlin’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre önce Putin’i Türkiye’ye davet ettiğine dair açıklamalar yer alırken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu iddiaları yalanladı.

Mayıs ayının başından beri bu iddiaların gündemde olduğuna dikkat çekilirken Peskov, planlanan bir Türkiye ziyareti olmadığını dile getirdi.

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