Küba’da protestolara katılan muhaliflere hapis cezası

Küba'da geçen yıl hükümet karşıtı protestolara katılan 297 protestocuya 25 yıla kadar hapis cezası verildi.

Sozcu.com.tr

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Küba’da hükümet karşıtı protestolara katılan 297 protestocuya hapis cezası verildi.

Küba’nın başkenti Havana’da binlerce kişi geçen temmuz ayında Covid-19 sırasında ülkede kötüleşen ekonomik koşulları protesto etmek için hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, protestolara katılan 381 kişiden 297’sinin sabotaj ve kamu düzenini bozma suçlarından 5 ila 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaşı küçük kişilerin de aralarında olduğu 84 kişiye ise hapis cezası verilmediği kaydedilirken, “Başsavcılık, sosyalist devletimizin anayasal düzenine ve istikrarına saldıran 11 Temmuz 2021 olaylarına verilen hukuki yanıt hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor” dendi.

Protestolarda göstericilerden bazıları, “kahrolsun diktatörlük” ve “özgürlük istiyoruz” sloganları atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in hükümetini doğrudan hedef almış, hükümet ise ABD’yi gösterileri finanse etmek ve kışkırtmakla suçlamıştı.