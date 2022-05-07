Küba’daki patlamada ölü sayısı artıyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, başkent Havana’da bir otelde meydana gelen patlamanın nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Havana’daki tarihi Saratoga Otel’de yaşanan patlama büyük hasara yol açtı. Devlet televizyonu can kaybının hızla arttığını, 70'e yakın kişinin hastanede tedavi edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın gaz sızıntısı sonucu yaşandığını, saldırının söz konusu olmadığını belirterek “Çok üzücü bir kazaydı” dedi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocuklardan 15'inin de hafif yaralandığını aktardı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan otelin birkaç gün içinde açılmasının planlandığı, bu nedenle içeride turistler değil açılış hazırlığı yapan işçiler bulunduğu bildirildi.

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