Kuzey Kore lideri, emektar spikere lüks ev hediye etti

Kuzey Kore lideri, ülkenin dünyadaki en tanınmış isimlerinden devlet televizyonu spikeri Ri Chun-hee’ye lüks bir daire hediye etti. Ri’yle beraber evi gezen Kim, “devrimin mikrofonu” olarak andığı emektar spikere teşekkür etti. 79 yaşındaki Ri, ülkede “Güney Kore’nin ve diğer düşmanların korkulu rüyası” olarak tanınıyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da sosyalist yönetime sadık “gerçek yurtseverler” için inşa edilen lüks konutlar hafta içinde sahiplerine teslim edildi. Bu kişilerden biri olan Kuzey Kore devlet televizyonunun emektar kadın spikeri Ri Chun-hee, yeni evini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la beraber gezdi.

50 yıldan uzun süredir Kuzey Kore'deki gelişmeleri ve resmi açıklamaları heyecanlı bir üslupla halka duyuran 79 yaşındaki Ri, ülkenin önceki liderleri Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in ölümünü de aktaran isim olarak Kuzey Kore'de büyük şöhrete sahip. Son dönemde Kuzey Kore'nin uluslararası toplumda tepki çeken füze denemelerini de duyuran ilk isim olan Ri, ülkede “Güney Kore'nin ve diğer düşmanların korkulu rüyası” olarak niteleniyor.

Kuzey Kore devlet televizyonu, Kim ve Ri'nin “seçkin Kuzey Koreli yurtseverler” için nehir kenarında inşa edilen binayı birlikte gezdiği görüntüleri yayınladı. Ülkesinde “İşçilerin Kahramanı”, yurt dışında ise geleneksel pembe kıyafeti nedeniyle “Pembe Leydi” ismiyle tanınan Ri, perşembe günü Kim’le beraber yeni evini gülümseyerek gezerken “Burası sanki bir otel” dedi. Kim'in “devrimin mikrofonu” olarak andığı Ri'nin emeklerine teşekkür ettiği, spikerin de partisinin verdiği bu hediyeden dolayı gözyaşlarını tutamadığını söylediği aktarıldı.

Binadan ev verilen diğer isimler arasında, Kuzey Kore devleti için çalışan seçkin isimlerin bulunduğu belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim'in daha önce de rejime bağlı olan isimlere pahalı arabalar ve hediyeler verdiği haberleri basına yansımıştı.

Ekonomik kriz içindeki ülkede konut sıkıntısının çözülmesi amacıyla devlet, 50 bin konut inşa edeceğini açıklamıştı.

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