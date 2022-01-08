Kuzey Kore ordusunu genişletiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un önceki gün yaptığı konuşmasında askeri yatırımların artırılacağını belirtirken, ordunun da genişletileceğini açıkladı. Kim Jong-Un'un açıklamaları ülkesinde memnuniyetle karşılandı, binlerce kişi sokaklara döküldü.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un önceki gün orduyu genişleteceğini söylediği açıklamalarına destek yağdı.

Binlerce Kuzey Kore vatandaşı, Kim Jong-Un’un ordusunu genişletme planlarına destek sözü vermek için bir araya geldi.

Fabrika çalışanları, çiftçiler, öğrenciler ve ofis çalışanları dahil ülkenin farklı kesimlerini bir araya getirdiği iddia edilen etkinlik, Kuzey Kore medyası tarafından tüm dünyayla paylaşıldı.

Kuzey Kore halkı, başkent Pyongyang’ın Kim Il-sung meydanında toplanırken pankartlar taşıdı ve yüz maskeleri taktı.

ASKERİ YATIRIMLAR ARTIRILACAK

İktidara gelmesinden bu yana geçen on yılda, Kuzey Kore askeri teknolojisinde uluslararası yaptırımlar pahasına hızla ilerleme kaydetti.

Corona virüsü pandemisi sırasındaki ciddi ekonomik zorluklara rağmen Kim Jong-Un, geçen hafta askeri yatırımların devam edeceğini belirtirken, ordunun ise genişletileceğini söyledi.

İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin genel kurul toplantısında Kim Jong-Un, ülkesinin askeri kapasitesini artırma sözünü yineledi ve daha güçlü, gelişmiş silah sistemlerinin üretilmesi talimatı verdi.



HİPERSONİK FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore’deki gövde gösterisi, ‘yeni nesil’ silahları geliştirmek için küresel yarışa katıldıktan sonra ikinci ‘hipersonik füze’ denemesi yapıldığının duyurulmasının ardından geldi.

Devlet medyası KCNA’ya göre, Çarşamba günü fırlatılan füze, yaklaşık 430 mil uzaktaki hedefini vurmayı başardı.

Ancak Cuma günü Güney Kore, Kuzey Kore’nin iddiasını abarttığını söyleyerek, bunun engellenebilecek normal bir balistik füze olduğunu söyledi.

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