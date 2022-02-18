Kuzey Kore’de çekilen bu görüntüler gündem oldu: Eksi 15 derecede beklediler

Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong Il'in 80'inci doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinliklere soğuk hava damgasını vurdu. Kuzey Kore'den yayın yapan yabancı ajanslar, halkın etkinlikler sırasında eksi 15 derece sıcaklıkta ayakta bekletildiğini yazarken, devlet yetkililerine ısıtıcı sobalar verildiğini öne sürdü.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, babası Kim Jon II için düzenlenen bir anma töreni sırasında halkı eksi 15 derece sıcaklıkta bekletmekle suçlandı.

2011’de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Il’in 80’inci doğum gününde düzenlenen erkinlikler görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gündem oldu.

Kim Jong-Un’un çıkıp 30 dakikalık bir konuşma yaptığı etkinlikte halkın eksi 15 derece sıcaklıkta beklemek zorunda bırakıldığı belirtildi. Bu sırada VIP kısımda oturan devlet büyüklerinin ise ısıtıcılar sayesinde soğuktan etkilenmedikleri görüldü.

Konuşma sırasında çok sayıda davetlinin eldivensiz, atkısız veya korumasız olduğu da fotoğrafların ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

Kuzey Kore’den haberleri yayımlayan NK News, kırmızı halıdan geçen yetkililerin ise ‘özel bir muameleye’ tabi tutulduğunu öne sürdü.

Muhabir Colin Zwirko, uzun konuşma sırasında devlet görevlileri sıcakta dururken, halkın dondurucu soğukta bekletildiğine dikkat çekti.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle 2019 yılından beri düzenlenemeyen etkinlikler bu yıl Samjiyon kentinde gerçekleşti.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Koreli yetkili Ri Il Hwan, konuşma sırasında Kim Jong İl’i ‘ABD emperyalistlerine’ meydan okuduğu ve ’80’lerde anti-sosyalist çılgınlığın zirvesi’ ile savaştığı için övdü.

Hwan, merhum liderin Kuzey Koreli güçlü adam Kim Jong Un için ‘basamak’ olduğunu ve ona ‘devrimci miras’ bıraktığını söyledi.

Kim Jong Il’in 1942’de Samjiyon yakınlarındaki Paektu Dağı’nda bir ‘gizli kampta’ doğduğuna dair uzun süredir devam eden ve “asılsız” olduğu belirtilen iddialar da konuşma sırasında tekrarlandı.

Ancak Sovyet kayıtları, Jong Il’in aslında 16 Şubat 1942’de doğu Rusya’da Habarovsk yakınlarında doğduğunu gösteriyor.

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