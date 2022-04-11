Lavrov: Barış görüşmelerinden önce operasyonu durdurmayacağız

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 6'ncı hafta devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, "Gelecek barış görüşmeleri öncesinde Moskova askeri operasyonu durdurmayacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 6 haftadır savaş devam ederken dikkat çekici bir açıklama Moskova’dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile gerçekleştireceği bir sonraki görüşmeler öncesinde askeri operasyonu durdurmayacağını söyledi.

Öte yandan Lavrov, “Ukrayna ile görüşmeleri devam ettirmemek için bir sebep yok” dedi. Lavrov geçen hafta, Kiev’in Rusya’ya önerdiği anlaşma metninin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı. Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın sunduğu anlaşma metninin İstanbul’daki barış görüşmelerinde konuşulanlardan farklı olduğunu dile getirmişti.

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