Lavrov: Batı, Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Batılı ülkeler, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya'ya karşı birçok alanda hibrit savaş ilan etti” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün düzenlediği “Dijital Uluslararası İlişkiler 2022” konferansına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına karşı Batılı ülkeler tarafından kendilerine yönelik başlatılan ambargolara değinen Lavrov, “Mevcut krizin her alanda olduğu gibi farklı alanlarda da yeni fırsatlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Kendimizi kimseden uzaklaştırmamamızın, kendimizi izole etmememizin temel olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Rusya, dijital alanda işbirliğinin kurulmasını savunuyor, kendisini kimseden ayırmıyor ve kendini tecrit etmiyor. Ukrayna krizi bahanesiyle kolektif Batı ülkeleri bize aslında tam bir hibrit savaş ilan etti. Bu, bilgi alanı da dahil olmak üzere birçok alanı kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki 8 yıldır yaşanan krizde Batılı ülkeleri suçlayan Lavrov, “Batılı ülkeler son 8 yılda Ukrayna rejiminin, Minsk anlaşmalarına uymamasına karşı sessiz kaldı. Rus düşmanlığı sürecinin doruk noktasına, Washington ve Brüksel’in radikal milliyetçi Kiev rejimine koşulsuz desteği ve Ukrayna’da aşırı radikalleri beslemesi ile Ukrayna’da ‘Rusya karşıtlığı’ meydana getirilmesiyle ulaşıldı” dedi.

Rusya'ya internet üzerinden yapılan kısıtlamalara da değinen Lavrov, “Batılı ülkelerin, öncelikle Amerikan İnternet platformlarının tüm dünyadaki Rus bilgi kaynaklarını nasıl engellediğini görüyoruz. Devlet Duması hesabının kapatılması ve Twitter'da Rus hesaplarının kısıtlanması buna örnektir” diye konuştu.

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