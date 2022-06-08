Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi sona erdi: Olası Suriye operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu-Lavrov basın toplantısına, Ukraynalı bir muhabirin sorusu damga vururken, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu da masadaki en önemli konular arasındaydı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

İkili, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “BM, Rusya, Ukrayna ve ülkemiz arasında oluşturabilecek tahıl koridoru mekanizmasını uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşa da değinerek, “Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye’nin başından beri ilkeli tutumu herkesin malumu.. İstanbul’da anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.

SURİYE KONUSU DA MASAYA YATIRILDI

Lavrov ile Suriye meselesini de konuştuklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Lavrov ile ayrıca Suriye ve Libya konularını görüştük, farklı görüşlerimiz olsa da yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. PKK ve YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekiyor, Lavrov ile görüşmede bu konuda daha önce aldığımız sözlerin uygulanmasını ele aldık” dedi.

Çavuşoğlu, olası Suriye operasyonu ile ilgili olarak da Çavuşoğlu “Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin bize yönelik artan bir tehdit var. Suriye’nin sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık” diye konuştu. Çavuşoğlu bir soru üzerine “Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konusunda hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu taahhütleri yerine getirmelerini isteme hakkımız var. Teröristlerin bize yönelik saldırılarına müsamaha göstermemiz de mümkün değil” dedi.

‘BİZ ENGEL OLUŞTURMUYORUZ’



Lavrov, “Ukrayna tarafı, mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa, biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz. Bu çok ufak bir problem, bizim tarafımızdan herhangi bir engel yok, biz engel oluşturmuyoruz. Gemilerin çıkışına engel oluşturmuyoruz.” dedi.

Lavrov, olası Suriye operasyonuna da değinirken, “Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından Suriye sınırında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye’deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye’de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, Suriye ile ilgili sıradaki toplantının Temmuz ayında yapılacağını vurgularken, “Mevlüt Bey görüş ayrılıklarımız olduğunu dile getirdi ancak biz her zaman karşılıklı olarak saygılı harekat etme taraftarıyız” dedi.

MUHABİRİN SORUSU KARŞISINDA BUZ KESTİ

Olası bir Zelenskiy-Putin zirvesi ile de ilgili konuşan Lavrov, “Öncelikle barış görüşmelerinin sürmesi gerekiyor” dedi.

Ayrıca iki liderin basın toplantısı sırasında ilginç bir an da yaşandı. Toplantının soru-cevap kısmına Ukraynalı bir muhabirin, “Rusya, Ukrayna’dan tahıldan başke ne çalıyor?’ sorusu üzerine Lavrov kısa sürekli bir şok geçirirken, gülümseyerek sorumluluğun Ukrayna’da olduğunu vurguladı. Lavrov, “Batılılar bunu bir facia olarak göstermeye çalışıyor. Ukrayna'daki tahılların piyasadaki payı sadece yüzde 1'dir. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz. Ukrayna o gemileri adeta orada rehin tutuyor.” dedi.

Lavrov, Türkiye ile ilişkileri ile ilgili de “Ülkeler arasındaki ilişkilerimiz olgun bir partnerlik döneminden geçiyor. Karşılıklı saygı ve yarar temellerine dayanıyorlar. Elbette ilişiklerimizin bu kadar hızlı gelişmesinin lokomotifi liderlerimiz arasındaki diyalogdur. Liderlerimiz 9 defa telefon görüşmesi yaptılar.” dedi.

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