Lavrov: Ukrayna’yla görüşmelerde ilerleme var
Hindistan'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev'in Kırım ve Donbas'taki duruma ve tarafsız devlet olma talebine "daha fazla anlayışla" yaklaştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ve Moskova’nın Ukrayna’nın tekliflerine yanıt hazırladığını açıkladı.
Lavrov, Hindistan’da mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuştu. Rus bakan, Kiev’in Kırım ve Donbas’taki duruma ve tarafsız devlet olma talebine “daha fazla anlayışla” yaklaştığını belirtti.
Lavrov, Hindistan'ın Ukrayna'daki savaşa “tek taraflı olmayan” yaklaşımından memnuniyet duyduklarını da söyledi.