Lavrov’dan zehir zemberek ifade: Yeni gerçekleri anlayın

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 66 gündür devam eden savaş ile ilgili konuşarak Batı ülkelerini eleştirdi. Lavrov, "Batı, yeni jeopolitik gerçekleri ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olur" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov çok sert açıklamalarda bulundu…

Lavrov, Batı ülkelerini eleştirerek, “Batı yeni jeopolitik gerçekleri ne kadar erken anlarsa, hem kendileri için hem de uluslararası kamuoyu için o kadar iyi olur. Bugün b iz yeni bir soğuk savaştan bahsetmiyoruz fakat daha önce de söylediğim gibi, Washington ve uydularının kendilerini insanlığın kaderinin belirleyicisi olarak görmelerinde ısrar etmeleri ve ABD merkezli bir dünya düzeninde bastırmalarından bahsediyorum” ifadesini kullandı.

Lavrov, “Bu öyle bir noktaya geldi Batı azınlığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası kuralları temel aldı. Fakat bu kurallar Washington ve müttefikleri tarafından kendi kendilerine alındı ve uluslararası kamuoyuna bağlayıcı olması konusunda zorlandı” dedi.

“BATI’NIN VAHŞİ METOTLARI…”

Lavrov açıklamasının devamında, “Kendi iç işlerinde ve dış politikalarında bağımsız bir yolda ilerlemek isteyenler Batı’nın en vahşi metotlarıyla karşı karşıya kaldı. Günümüzde Dünya’da birçok karar verme merkezi vardır, artık çok kutuplu bir düzendeyiz. Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki ülkelerin nasıl dinamik bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Herkesin gerçek seçim özgürlüğü var” yorumunu yaptı.

Lavrov, 24 Şubat’tan beri devam eden savaş ile ilgili olarak da, “Bizim özel askeri operasyonumuz Dünya’yı Batı’nın ırkçılıkla ve seçkinlik kompleksiyle harmanlanmış neo-sömürgeci baskısından kurtarmak için bir hamleydi” ifadesini kullandı.

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