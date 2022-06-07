Lavrov’un Türkiye ziyaretinde gündemde önemli başlıklar var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye temaslarında masada çok önemli konular var. Ukrayna savaşının tetiklediği gıda krizinin çözümü için harekete geçen Türkiye, Rus bakanın ziyaretinde konuyu gündeme taşıyacak. Kritik ziyarette bir diğer önemli başlık da Türkiye’nin Suriye’ye yeni operasyon hazırlığı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında 104. güne girilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün savaş nedeniyle büyüyen gıda krizinin çözümü için Türkiye’ye geliyor. Diplomatik kaynaklara göre ziyareti öne çekilen Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.

‘TÜRKİYE-RUSYA’YLA ANLAŞTI’ İDDİASI

Dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın Karadeniz limanları savaş nedeniyle kapatılmış ve 20 milyon tondan fazla tahıl limanlarda kalmıştı. Rus İzvestiya gazetesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Odessa’dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya’nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını öne sürmüş, Türk yetkililer ise bu iddiayı doğrulamamıştı. Ukrayna’nın da plana şüpheyle yaklaştığı iddia edilmişti.

SURİYE OPERASYONU DA GÜNDEMDE

Lavrov'un gündeminde tahıl krizinin yanı sıra Türkiye'nin Suriye'ye operasyon hazırlığı, Rusya-Ukrayna savaşı, ateşkes çabaları, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve NATO konularının bulunduğu belirtiliyor. Lavrov'un önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, ardından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretin öne çekilmesinin sebebinin de Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat olduğu belirtildi. Lavrov, geçen ay yaptığı açıklamada Suriye'yle ilgili olarak “Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Öte yandan ziyaret ABD'de de yakından takip ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Lavrov'un Türkiye ziyaretiyle ilgili bir soruya Price, “Çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk dostlarımızla konuşacağız” yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’nın tahılını çaldığına” dair haberlerin inandırıcı olduğunu söyledi. Ukrayna, Rusya’yı “ülkeden çaldığı” tahılı Türkiye ve Suriye’nin aralarında olduğu ülkelere satmakla suçluyor.

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