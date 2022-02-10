Libya’nın geçici başbakanı belli oldu

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Libya'da başbakanlık görevine geçici olarak Fethi Başağa'nın getirildiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Kaosun, şiddetin ve belirsizliğin yıllardır devam ettiği Libya’da sıcak bir gelişme yaşandı… Sabah saatlerinde iktidarı devretmeyi kabul etmeyen Başbakan Dibeybe’ye yönelik suikast ile dünya gündemine oturan Libya’da yetkililer geçici başbakanın seçildiğini duyurdu.

Sabah Trablus’ta evine giderken düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulan Dibeybe’nin ardından Libya’da parlamento sözcüsü, Fethi Bashagha’nın rakiplerinin çekilmesiyle birlikte yeni geçici başbakan olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı, bir oylama yapılıp yapılmadığına dair bir bilginin verilmediğini aktardı.

Dibeybe, geçen yılın Mart ayında BM destekli hükümetin başına geçmişti. Ülkede 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.

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