Macaristan’dan seçim öncesi enflasyonla mücadele: Gıda ve süt fiyatlarına zammı durdurdu

Nisan ayında sandığa gitmeye hazırlanan Macaristan'da artan enflasyon ile birlikte hükümetteki sağcı başbakan Viktor Orban, süt, un ayçiçeği yağı gibi ürünlerin fiyatlarındaki artışı durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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2019 yılında yapılan yerel seçimlerde muhalefetin birleşmesiyle birlikte başta Budapeşte olmak üzere 167 şehrin 123’ünü kazanmasıyla büyük bir siyasi hezimet yaşayan ülkenin sağcı lideri Viktor Orban, Nisan ayında yapılacak seçimler öncesinde artan enflasyon ile birlikte fırlayan gıda fiyatlarındaki artışa müdahale etme kararı aldı.

Seçime iki ay kala Orban, gıda ürünlerine zam yapılmasını yasakladı. Bundan böyle süt, un, ayçiçeği yağı gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını donduran Orban, şeker, tavuk ve domuz eti gibi ürünlere de bir tavan fiyat getirdi.

Fiyatları düşük tutan marketlere bunları hükümet yüzünden düşük tuttuklarını tüketicilere ibraz etmesi gerektiğini bir zorunluluk haline getiren yeni yasaya muhalefet, “Ekonomi politikasının tamamen çöküşünün kanıtı” açıklamasını yaptı.

MÜŞTERİYE KOTA GETİRİLİYOR

Ülkenin popüler süpermarket zincirlerinden Lidl de mağazalardan bu ürünleri satın alanlara bir sınırlama getireceğini ve her müşterinin bu ürünlerden sadece bir adet alabileceğini duyurdu.

2010 yılından beri başbakan olarak ülkeyi yöneten 58 yaşındaki Orban Nisan ayının başında yapılacak seçimlerle kariyerinin en zor sınavını vermeye hazırlanıyor. Yerel seçimlerde partisi Fidesz Partisi’ne karşı muhalefetin birleşerek tek aday çıkarmasıyla hezimete uğrayan Orban seçim kampanyası sürecinde Brüksel ve George Soros’u eleştirerek oy oranını artırmıştı.

Ülkede enflasyon son yılların en yüksek seviyeleri olan yüzde 7.4 seviyelerinde.

İngiliz The Times gazetesi, bu haftadan itibaren zabıtaların mağazaları gezerek fiyat kontrolü yapılacağını duyurdu.