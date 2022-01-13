Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’e tepkiler büyüyor: Hükümet ortağından açıklama

Soma’da protesto eden madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak atanmasına sesler yükseliyor. Anatolia restoranlar zinciri, "Yemek vermeyeceğiz" açıklamasını yaparken Alman hükümetinin ortaklarından Yeşiller atamayı kabul etmediklerini duyurdu.

Ali GÜLEN

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Türkiye tarihinin en korkunç olaylarından biri 13 Mayıs 2014’te Soma’da meydana geldi… 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasında yaşananlara tepki gösteren Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan’ın “Özel Kalem Müdürü Yardımcısı” Yusuf Yerkel ise bu facianın simge isimlerinden biri oldu.

O dönem büyük tepki çeken Yerkel’in kısa bir süre önce Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nda ticaret ataşesi olarak atanmasının yankıları ise giderek büyüyor… Aylık 6000 euro (yaklaşık 91.000 TL) maaş ile işe başlamaya hazırlanan Yerkel’e Almanya kamuoyunda tepkiler artıyor.

Frankfurt ve çevresinde restoranları bulunan Anatolia Restoranlar zinciri, Yerkel'e hizmet vermeyeceklerini duyurdu. “RestoranlarTekmeciyeKapalı” hashtag'i açıldı.

CUMA GÜNÜ EYLEM ÇAĞRISI

Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) destek verdiği ve aralarında CHP, Alevi örgütleri, sol grupların da bulunduğu çeşitli kuruluşlar, Cuma günü Frankfurt Başkonsolosluğu önünde bir eylem yapacak. “İstenmeyen adam- Persona non Grata- Yusuf Yerkel” başlıklı eylemde, atama kararı protesto edilecek.

Yerel saatle 13.00'te başlayacak eyleme katılımın büyük olması bekleniyor.

YEŞİLLER: ATATÜRKÇÜ GAZETE DUYURDU

Şu an hükümetin ortaklarından olan Yeşiller Partisi’nde de tepki sesleri yükseliyor.

Önce, federal düzeyde açıklamayı tartışan Yeşiller, sonra “Atamanın yerel düzeyde” olması nedeniyle, bunun yerel politikacılarca yapılmasını kararlaştırdı.

Yeşiller Hessen Eyaleti Milletvekili Taylan Burcu, Yusuf Yerkel'in atanmasını kınadı. Burcu, “Yerkel, hiçbir şekilde tekmelediği Türk milletini temsil edemez. Atama, konsolosluk ile Alman toplumu arasındaki ilişkileri bozacaktır. Bu atama bir provokasyondur. Atatürkçü SÖZCÜ Gazetesi'nin duyurduğu haberlere göre, bu saldırgan şimdi TL'nin düştüğü dönemde Euro ile maaş alacak. Bunu kabul edemiyoruz” dedi.

CDU: TEKMENİN HATIRASI SİLİNMEZ

Frankfurt Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Hessen Eyaleti hükümet partisi Hristiyan Demokrat Partisi'nden de tepkiler yükseldi. CDU‘lu milletvekili İsmail Tipi de, yazılı bir açıklama yaptı.

Tipi, “Soma maden faciasının acı hatırası kadar, orada maden işçisine atılan tekmenin hatırası da silinmiyor. Hiçbir koşulda böyle bir davranış onaylanamaz. Yerkel'in bu olaydan sonra Frankfurt'a Ticaret Ataşesi olmasını anlayamıyoruz. Nereden bakarsanız bakın, çok talihsiz bir atamadır. Ve Türk- Alman ilişkilerine de hiç bir şekilde katkı sağlamıyor” dedi.

İŞ İNSANLARI DA TEPKİLİ

Frankfurt ve çevresindeki işadamları örgütü ATİYAB'dan da (Almanya Ticaret ve Yatarım Birliği Derneği) açıklama geldi.

Açıklamada, “2014’teki maden faciasından sonra, önlemlerin azlığı nedeniyle eylem yapan ve gözaltına alınan madenciye acımasızca tekme atılmasını acıyla hatırlıyoruz. Savunmasız bir insana böyle davranan birinin, en önemli finans merkezlerinden birine Ticaret Ataşesi yapılmasını anlayamıyoruz. Atamanın, Türk- Alman ilişkilerine yarar değil, zarar getireceğine inanıyoruz” denildi.

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