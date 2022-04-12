Mariupol’deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

Mariupol’deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

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Rusya-Ukrayna Savaşı 48'inci gününde sürerken, Rus ordusunun hedefindeki Mariupol'de can kayıpları artmaya devam ediyor.

Mariupol'deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko ise, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

“PLANLARIMIZ HAKKINDA KONUŞAMAYIZ”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mariupol kelimesini duymaktan nefret ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

* Kremlin'in Ukrayna'dan daha çok nefret ettiği bir şey varsa o da Mariupol kelimesi. Askerlerimiz kendilerinden 10 kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor.

* Sosyal medyada yer alan bilgilerden daha fazla şey biliyoruz. Silahlı kuvvetler olarak oradaki askerlerimize yardım etmek için her yolu deniyoruz. Ancak bu planlarımız hakkında konuşamayız.

GOSTOMEL’DEN GERİYE ENKAZ KALDI

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde savaşın izleri ortaya çıkıyor.

Ukrayna’nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Gostomel kentinde de Rus askerinin çekilmesinin ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yeri hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna güçleri şehirde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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