Meksika’nın solcu lideri, referandumda koltuğunu korudu

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un görevine devam edip etmemesi için düzenlenen referandumda, solcu lidere destek yüzde 90’ı geçti ama katılım oranı yüzde 18’de kaldı. ABD’ye yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken Obrador, geçen yıl “dünyanın en pahalı ve lüks başkanlık uçağını” satarak adından söz ettirmişti.

Sozcu.com.tr

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Meksika’da dün düzenlenen referandumda, 2018'de göreve gelen solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un kalan üç yıllık görev süresine devam etmesi kararı çıktı.

Ulusal Seçim Enstitüsü'nün açıkladığı sonuçlara göre Obrador'a destek yüzde 90'ı geçti ancak katılımın çok düşük olması ise dikkat çekti.

Meksika kanunlarında yer alan ve her devlet başkanının görev süresinin ortasında göreve devam edip etmeyeceğine karar verilen referandum ülkede uzun süredir uygulanmamıştı. Ancak Obrador’un ısrarı üzerine referanduma gidilmesine karar verilmişti. Muhalefet ise referandumun gereksiz olduğunu savunarak seçmenlere boykot çağrısı yapmıştı.

Katılımın yüzde 18'de kaldığı referandumun geçerli olması için katılımın yüzde 40 olması gerekiyordu, yani Obrador kaybetseydi bile referandum geçerli olmayacağı için görevine devam edebilecekti.

ABD'ye yönelik sert eleştirileriyle ve “dünyanın en pahalı ve lüks başkanlık uçağını” geçen yıl satarak adından söz ettiren Obrador, daha önce 2024'te devlet başkanlığından ayrılacağını duyurmuştu. Muhalefet ise Obrador'un referandumla ikinci dönemde de koltuğunu korumaya çalıştığını savunuyor.

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