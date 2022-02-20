Miçotakis, Türkiye’yi şikayet etti

Almanya'da 58'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ABD Başkanı Biden'ın sağ kolu olan Kamala Harris bir araya geldi. Miçoktakis'in Harris'e Türkiye'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen iş insanları, siyasetçileri ve devlet liderleri Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda bir araya geldi. Birçok isim farklı konu başlıkları ile ilgili açıklama ve konuşmalar yaparken ikili görüşmelerin yoğunluğu da dikkat çekti.

Bu görüşmelerden biri de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris arasında gerçekleşti. Kameralar önünde bir araya gelen Miçotakis ve Harris’in ne konuştuğunu ise Yunan hükümet kaynakları Yunan medyasına aktardı.

Son dönemde Türkiye ile İsrail’in yakınlaşmasıyla birlikte dengelerin yeniden değişebileceği günlerde gelen bu toplantıda Miçotakis’in Türkiye’yi ABD’ye şikayet ettiği ortaya çıktı. ABD-Yunanistan ilişkilerini farklı konulardan ele alan iki ismin Türkiye’yi de konuştuğu belirtildi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Miçotakis’in Harris’e “Türkiye’nin bölgedeki saldırgan tavrı” ile ilgili bilgi verdiğini yazdı. Yunan medyasına yansıyan haberlerde Miçotakis’in bölgenin istikrarsızlaşma riskin olduğunu vurguladığı belirtilirken, “Türkiye’nin provokasyonlarının da gerilimi tırmandırdığını” söylediği aktarıldı.

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