Middle East Eye: Türkiye’den ayrılan Suriyelilerin sayısı artıyor

Türkiye’deki ekonomik kriz son dönemde birçok kişiyi ve özellikle gençleri yurt dışında yeni bir hayat aramaya yöneltirken, Suriyeliler arasında da Türkiye’den ayrılma eğilimi giderek büyüyor. Birçok Suriyeli, ülkelerine dönmek yerine Avrupa’ya gitmeyi tercih ediyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeliler büyük tartışmalara yol açarken, Londra merkezli Middle East Eye konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.

Orta Doğu haberleriyle öne çıkan sitenin haberine göre, son dönemde “büyüyen ekonomik kriz ve yabancı karşıtlığı” nedeniyle Türkiye'den ayrılan Suriyelilerin sayısı hızla artıyor. Türkiye'deki krizin etkisiyle yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, iş bulamayan ve düşmanlığa maruz kalan bazı Suriyeliler çareyi ülkeden ayrılmakta buluyor.

Middle East Eye'a göre Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için şartlar son dönemde giderek zorlaştı. Haberde, son dönemde ekonomik krizin de etkisiyle Türkiye'de Suriyelilere yönelik düşmanlığın daha da arttığı belirtildi.

ÇOĞU AVRUPA’YA GİDİYOR

Yakın zamanda Türkiye'den Fransa'ya giden 34 yaşındaki Abbas, “Türklerin işini çalmadım. Kimseyi rahatsız etmedim. Ama bunlarla suçlanıyorum ve saldırıya uğradım. Türk siyasetçiler arasındaki kavga nedeniyle sonumun Suriye'de bir hapishane olmasını istemiyorum” dedi.

33 yaşındaki Suriyeli mühendis Muhammed, Hatay'da yaşamanın kendisi için giderek zorlaştığını ve ülkeden ayrıldığını belirterek “Son 7 yıldır bizi ağırlayan Türk halkına şükran borçluyuz ama son dönemde düşmanlık ve işsizlik dayanılmaz boyutlara ulaştı” ifadelerini kullandı. Önce Yunanistan'a, ardından da Hollanda'ya giden Muhammed, “Türk işverenler bizi daha az paraya kayıtsız olarak çalıştırıyordu” diye konuştu.

SURİYE’YE DÖNMEK İSTEMİYORLAR

Suriye'den Türkiye'ye gelen birçok kişi, Beşar Esad yönetiminin terör listesinde oldukları için Suriye'ye dönmeye zorlanacaklarından endişeleniyor. Türkiye'deki yaşamın zorlaşmasıyla birçok Türk yeni iş imkanları için ülkeden ayrılmanın yolunu ararken Suriyeliler de ülkelerine dönmek yerine kaçak ya da yasal yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

30 yaşındaki Suriyeli çevirmen Adil, Türkmen olmasına rağmen düşmanlığa maruz kaldığını söyleyerek “Artık Türkiye'de yaşamak gerçekçi değil. Ekonomi kötüye giderken bazı insanlar bizi hedef alıyor. Ülkedeki her kötü şey için günah keçisi haline geldik” dedi.

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