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Mısır Mahkemesi, 10 Müslüman Kardeşler üyesini idama mahkum etti

Mısır'da mahkeme iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler mensubu 10 kişi hakkında idam kararı verdi.

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Mısır Mahkemesi, 10 Müslüman Kardeşler üyesini idama mahkum etti

Mısır devlet haber ajansı MENA, Pazar günü yaptığı açıklamada, bir Mısır mahkemesinin Müslüman Kardeşler grubunun 10 üyesini polise saldırı planlamaktan idam cezasına çarptırdığını duyurdu.

10 kişilik grubun, Kahire’nin güneyinde “Helwan Tugayları” ismiyle polise karşı saldırı planladığı bildirildi.

Mısır’da, Dillingat şehrinde Aralık 2014'te bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise yine Müslüman Kardeşler’e üye 8 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Mısır makamları, ülkeyi bir yıl boyunca yöneten Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbenin ardından “Müslüman Kardeşler”i 2013'te “terör örgütü” olarak sınıflandırmıştı.

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