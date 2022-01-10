Moderna CEO’sundan Omicron varyantı aşısı müjdesi

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'dan Omicron varyantı için aşı müjdesi geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel açıklamalarda bulundu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC’ye konuşan Bancel, Moderna’nın Omicron varyantına özel geliştirdiği Covid-19 aşısının yakından tamamlanacağını duyurdu. Bancel, “Moderna, Omicron’a özel bir aşı geliştiriyor ve bunun yakında klinik denemelerine başlanacak” dedi.

Bancel ayrıca, şirketin bu yıl 2 milyar ile 3 milyar doz arasında hatırlatıcı doz üretebileceğini de dile getirdi.

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