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Moderna CEO’sundan Omicron varyantı aşısı müjdesi

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'dan Omicron varyantı için aşı müjdesi geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:51 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Moderna CEO’sundan Omicron varyantı aşısı müjdesi

ABD merkezli Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel açıklamalarda bulundu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC’ye konuşan Bancel, Moderna’nın Omicron varyantına özel geliştirdiği Covid-19 aşısının yakından tamamlanacağını duyurdu. Bancel, “Moderna, Omicron’a özel bir aşı geliştiriyor ve bunun yakında klinik denemelerine başlanacak” dedi.

Bancel ayrıca, şirketin bu yıl 2 milyar ile 3 milyar doz arasında hatırlatıcı doz üretebileceğini de dile getirdi.

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