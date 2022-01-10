Moderna CEO’sundan Omicron varyantı aşısı müjdesi
ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'dan Omicron varyantı için aşı müjdesi geldi.
ABD merkezli Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel açıklamalarda bulundu.
ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC’ye konuşan Bancel, Moderna’nın Omicron varyantına özel geliştirdiği Covid-19 aşısının yakından tamamlanacağını duyurdu. Bancel, “Moderna, Omicron’a özel bir aşı geliştiriyor ve bunun yakında klinik denemelerine başlanacak” dedi.
Bancel ayrıca, şirketin bu yıl 2 milyar ile 3 milyar doz arasında hatırlatıcı doz üretebileceğini de dile getirdi.