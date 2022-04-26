Moldova’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester’de yeni patlamalar

Moldova’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester’de bu sabah meydana gelen iki ayrı patlamada iki radyo anteni hasar gördü. Yetkililer olayı "terör saldırısı" diye nitelerken Kremlin'den de açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester’de ikinci günde de patlamalar meydana geldi. Bu sabah yaşanan iki ayrı patlamada iki radyo anteninin hasar gördüğü belirtildi.

Transdinyester İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “26 Nisan sabahı erken saatlerde Grigoriopol ilçesine bağlı Mayak köyünde iki patlama meydana geldi. Emniyet görevlileri ve Transdinyester acil servisleri hemen olay yerine sevk edildi” dendi. Bir bomba imha ekibinin incelemelerini sürdürdüğü, patlama sonucu yaralanan olmadığı aktarıldı. Dün de Transdinyester’in başkenti Tiraspol’daki Devlet Güvenlik Bakanlığı merkez binası önünde bir dizi patlama meydana gelmişti.

“ASKERİ ÜSSE TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ”

Transdinyester Güvenlik Konseyi, patlamalar sonrası acil toplandı ve Tiraspol'daki bir askeri üsse terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kremlin de bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini bildirdi.

Moldova sınırları içerisinde yer alan Transdinyester’in yaklaşık 500 bin nüfusu bulunuyor. Moldova’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi hiçbir ülke tanımıyor. Moldova’nın bir parçası olarak tanınan Transdinyester’de Rusya, 1990’ların başından beri askeri varlığını sürdürüyor.

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın güneyinde elde edilecek kontrolün Rusya’ya Transdinyester’e erişim imkanı sağlayacağını söylemişti. Rus komutanın tartışma yaratan açıklamalarının ardından Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moldova tarafsız bir devlettir ve bu ilkeye Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere tüm uluslararası aktörler tarafından saygı gösterilmelidir” denmişti.

İlginizi Çekebilir Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama

İlginizi Çekebilir Rus komutanın Transdinyester açıklaması kriz çıkardı