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NATO, Çin’den Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı.

Yayınlanma: 17:55 - 22 Eylül 2022 Güncellenme:
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NATO, Çin’den Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York’taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sonlandırması için Çin’e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum.” ifadesini kullandı.

NATO’nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi. (AA)

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