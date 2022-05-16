NATO gerilimi… İsveç, Türkiye’ye heyet gönderiyor

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmaması sonrasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı... İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'ye bir heyet gönderileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığını söylemesi sonrasında NATO içinde belirsizlik ve gerilim devam ediyor…

Hafta sonu Almanya’nın başkenti Berlin’de dışişleri bakanları bir araya gelirken İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında NATO’ya girme süreci gündeme gelen İsveç’iN Savunma Bakanı Hultqvist, İsveç’in Türkiye’ye bir heyet göndereceğini ve Ankara’nın itirazlarına yanıt vermeyi planladığı belirtildi.

İsveç’te iktidardaki Sosyal Demokratlar, 73 yıllık NATO karşıtlığını sona erdirerek, NATO’ya girmek için fikir değiştirmişti.

“DİYALOG İÇİN HEYET GÖNDERİYORUZ”

Devlet televizyonu SVT’ye konuşan Hultqvist, “Türkiye ile diyalog oluşturmak ve nelerin çözülüp sorunun neler olduğunu anlamak için bir diplomat heyeti göndereceğiz” dedi. Hultqvist, heyetin ne zaman Türkiye’ye geleceği ve heyette kimlerin yer alacağına dair bir açıklama yapmadı.

NATO’nun gelişmesi kapsamında alınacak bütün kararların 30 üye ülke ve parlamentoları tarafından onay almalı. Hafta sonu Berlin’de gerçekleşen yoğun görüşmeler sonrasında tarafların bir zemin bulma yolunda adım attığı da belirtildi.

İsveç parlamentosu bugün ülkenin NATO’ya girmesini gündemine alırken, Hultqvist, bugün içinde resmi başvuru sürecinin başlayabileceğini dile getirdi.

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