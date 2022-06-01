NATO krizi: İsveç ve Finlandiya’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini değerlendirdiği açıklamalarına iki ülkeden yanıt geldi. Diyalog çağrısı yinelendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya resmi başvuru için adım atarken, Türkiye bu duruma itiraz etmiş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İskandinav ülkelerini ‘teröristlerin misafirhanesi’ olarak değerlendirmişti.

Bugün ise Erdoğan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Güvenlik sorunlara kayıtsız kalan batı dünyası Karadeniz’in kuzeyinde çıkan çatışmada kendini benzer durumda buldu. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu böyle bir süren ürünüdür. Biz terör örgütüne verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı olduğumuzu ilan ettik. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir.” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından, İsveç ve Finlandiya’dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

‘DİYALOG DEVAM EDECEK’

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin itirazları konusunda Ankara ile diyaloğun devam edeceğini açıkladı.

“Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı toplantılar yapmayı istiyoruz” diyen İsveç Başbakanı, “Türkiye’nin taleplerine olan cevabımızı onlara doğrudan ileteceğiz, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracağız” ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, “Türkiye ile yapıcı görüşmelerin gerçekleşeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

‘NATO İÇİN İYİ BİR ŞEY OLMAZ’

Benzer bir açıklama da Finlandiya’dan geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ile NATO hakkında yapılan görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması için birçok şart koştuğunu hatırlatan Haavisto, Madrid’de yapılacak zirvede NATO’nun olumlu açıklamalar yapacağını düşündüğünü söyledi.

Haavisto her ülke için üyelik kriterlerinin değişmesinin NATO için iyi bir şey olmayacağını da dile getirdi.

‘DİLE GETİRMEMESİNE ŞAŞIRDIK’

Başbakan Sanna Marin’in ABD ziyaretinin Türkiye ile yürütülen görüşmeler hakkında Finlandiya’nın görüşünü paylaşmak için fırsat olacağını söyleyen Haavisto, (NATO üyelik) başvurusu yapılmadan önceki görüşmelerde Türkiye’nin endişelerini dile getirmemesine şaşırdığını söyledi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra uzun süredir devam eden tarafsızlık politikasından vazgeçerek resmi olarak NATO üyeliği için başvurmuştu.

İlginizi Çekebilir ABD'li senatörden Türkiye çıkışı: Sonuçları olacağını açıkça söylemeliyiz

İlginizi Çekebilir NATO krizi: Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ın statüsünü masaya koydu

İlginizi Çekebilir Erdoğan'a çok sert 'sürtük' tepkisi