NATO Zirvesi’nde Boris Johnson şov

Dünya'nın önde gelen liderleri bugün Brüksel'de bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırmak için toplandı. NATO Liderler Zirvesi öncesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında poz veren Boris Johnson'ın hareketleri gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasının ardından yardım gönderme kararı ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı.

Ukrayna ordusunun ve halkının direnişi ve uluslararası kamuoyunun da Rusya’ya uyguladığı sert yaptırımlarla birlikte Rusya planladığı gibi Kiev’i ele geçiremezken bugün savaşın başladığı günden beri ilk kez NATO liderleri bir araya geldi.

Brüksel’deki NATO Karargahı’nda toplanan lider bugün Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırdı. Sabah saatlerinde kritik toplantılar öncesinde Brüksel’deki NATO Liderler Zirvesi’ne gelen liderler ayaküstü sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşması ve liderlerin toplanarak aile fotoğrafı çektirmesi ise uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis gibi isimlerin yer aldığı çekim alanında ise liderler arasından tek bir isim gündem oldu.

“TAM BİR ŞAKLABAN”

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde ve sırasında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın tavırları ve kılık kıyafeti sosyal medyada gündem oldu… Johnson’ın eli arkada platformda dolanması, elini bazı karelerde ceketinin cebine sokması ve ceketini kesinlikle iliklememesi dikkat çekti.

Aile fotoğrafı sırasında en ön sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında ve Biden’ın da solunda poz veren Johnson’a tepkiler yükseldi.

Fotoğrafların yayınlanmasından sonra ise özellikle İngilizler, Twitter üzerinden Johnson’a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Johnson’ın dünya liderlerinin yanında bu şekilde poz vermesine inanamadım. Tam bir utanç kaynağı. Boris bir şaklaban” yorumunu yaparken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Hem önde hem de ortalarda yer alan Johnson’ın fotoğraflarını gördüm. Utanç duydum. Bir an önce gitmesi gerekiyor” dedi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Boris ceketini ilikle” uyarısında da bulunurken, bir kullanıcı da “Ondan herkes nefret ediyor, o sanki düğüne çağrılmak zorunda kalmış, kimsenin sevmediği aile üyesi gibi. En kötü NATO liderinin bizde olduğunun kanıtıdır” dedi.

İngiliz The Guardian gazetesinde görevli gazeteci Jessica Elgot da, “Boris Johnson, aile fotoğrafından sonra Joe Biden’ı sıkıştırdı ve sohbet ederlerken Macron aralarına girerek onları ayırdı. Bütün basın odası buna gülüyor” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Kritik NATO Liderler Zirvesi başladı