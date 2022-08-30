NATO’dan 30 Ağustos kutlaması
NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesiyle başladı. İngilizce devam eden mesajda, “Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz” paylaşımı yapıldı.
Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı’nı da etiketledi. (AA)