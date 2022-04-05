NATO’dan çarpıcı açıklama: Rusya Ukrayna’nın doğusunda baskıyı artıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Kiev'deki şiddetin etkisini azaltan Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda baskıyı artırmaya başladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaktan vazgeçmediğini, gelecek haftalarda Donbas bölgesini almaya odaklanacağını açıkladı.

Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında, “Kiev’in uzağında (Rus) birliklerin yeniden silahlanmak, örgütlenmek ve birlik toplamak üzere olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, yarın gerçekleşecek NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada “Rusya’nın gelecek haftalarda Donbas’ı almak ve işgal altındaki Kırım ile karadan bir köprü kurmak için Ukrayna’nın doğusunda ve güneyinde baskıyı artırmasını bekliyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak istemeleri durumunda sıcak bir şekilde karşılanacaklarını da söyledi. Stoltenberg, “Elbette karar onların fakat ben 30 müttefikin de onları sıcak bir şekilde karşılamasını bekliyorum” dedi.

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