Nehammer, Putin ile Moskova’da görüştü: ‘Zorluydu’

Avusturya Başbakanı Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüştü. Görüşmenin 'zorlu' geçtiği belirtildi.

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Moskova’da yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini söyledi.

Bu görüşme Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) liderinin Putin ile görüşmesi oldu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, savaşın sona ermesine veya sivillerin koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan bu toplantı için Nehammer’in “Bu dostane bir toplantı değil” ifadesine yer verildi.

Açıklamada Nehammer’in toplantıya ilişkin “Başkan Putin ile görüşme direkt, açık ve zorluydu” dediği belirtildi.

Hafta sonunda Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le bir araya gelen ve Rus ordusunun katliam yaptığı iddialarıyla gündeme oturan Bucha’yı ziyaret eden Nehammer, Moskova'daki temasları öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Almanya ve bazı AB liderleriyle telefonda görüşmüştü.

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