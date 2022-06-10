Norveç ve Fransa arasında helikopter krizi

Norveç hükümeti, helikopterler için ödediği 523 milyon doların da faiziyle beraber iadesini talep ediyor.

Sozcu.com.tr

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Norveç, Fransız NH Industries şirketine sipariş ettiği askeri helikopterleri geri vereceğini açıkladı.

Norveç Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız şirketin ürettiği NH90 helikopterlerinin ya geç teslim edildiği ya da güvenilmez olduğu belirtildi. Norveç hükümeti, helikopterler için ödediği 523 milyon doların da faiziyle beraber iadesini talep ediyor.

Savunma Bakanı Bjoern Arild Gram, “Teknik ekip ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu helikopter ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayamaz” dedi. Norveç Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen de, “Elimizde gerektiği gibi çalışmayan bir helikopter var” diye konuştu.

Norveç, Airbus'a ait NH Industries'le 14 helikopter almak için 2001'de anlaşma imzalamıştı ancak sadece 8 helikopterin teslim edildiği açıklandı.

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