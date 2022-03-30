Norveç’ten Ukrayna’ya 2 bin tanksavar daha gönderiliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı endişeyle izleyen ülkelerden olan Norveç, Ukrayna'ya 2 bin tanksavar silah daha gönderildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Norveç Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı kendisini savunması için ülkeye 2 bin adet M72 tanksavar silah gönderildiğini duyurdu. Yetkililer bu bağış ile birlikte savaşın başlamasından beri Norveç’in gönderdiği tanksavar silah sayısının 4 bine ulaştığını da vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Norveç hükümeti Şubat ayının sonunda Ukrayna’ya silah gönderme kararı almıştı. Norveç, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte 1950’lerden beri izlediği “NATO üyesi olmayan ülkelere silah göndermeme” politikasını da iptal etmiş oldu.

Şubat ayının sonunda açıklama yapan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, “Norveç’in askeri silah ihraç etmesine dair çok sıkı politikası bulunuyordu. Fakat Ukrayna’nın karşılaştığı durum olağandışı” demişti.



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