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Pakistan’da güvenlik güçleri 5 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 5 saldırganı etkisiz hale getirdi.

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Pakistan’da güvenlik güçleri 5 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik yetkilileri, bu kişilerin birkaç gün önce bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olduğunu belirtti.

Mastung’da 14 Ekim’de yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. (AA)

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