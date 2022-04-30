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Pakistan’da petrol deposunda yangın

Pakistan'ın Nowshera kentinde petrol deposunda yangın çıktı. Yetkililer, 5 saat süren çalışmanın ardından yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

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Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Nowshera kentinde bir petrol deposunda yangın çıktı.

Depoda bulunan 150 petrol tankerinin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

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Yetkililer, 5 saat süren çalışmanın ardından yangının hala kontrol altına alınamadığını söylerken, petrol deposuna yakın yerde oturan vatandaşlar bölgeden uzaklaştı.

Kurtarma yetkilileri, Çarsada ve Peşaver kentlerinden de takviye itfaiye araçlarının çağrıldığını söyledi.

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