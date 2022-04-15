Pentagon: Moskova, 2 Ukrayna füzesinin isabet etmesi sonucu battı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Rusya'nın Moskova adlı savaş gemisinin, Ukrayna'nın fırlattığı 2 adet Neptün füzesinin isabet etmesi sonucu battığını söyledi.

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ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Karadeniz’de batan savaş gemisi Moskova’nın batmadan önce Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı. İsmi gizli tutulan Pentagon yetkilisi, Ukrayna’nın 2 Neptün füzesinin Moskova’ya isabet etmesi sonucu geminin battığını belirterek, bunu Rusya için “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi.

RUSYA GEMİNİN BATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rus askeri donanmasının en önemli savaş gemilerinden biri olan Moskova’nın dün batmasının ardından Rusya, herhangi bir saldırı bildirmezken gemide meydana gelen bir yangın sonrasında geminin battığını açıklamıştı.

Ukrayna ise füzelerinin Rus savaş gemisine isabet ettiğini belirtmişti. Rusya, tüm mürettebatın daha sonra Karadeniz’deki Rus gemilerine tahliye edildiğini bildirmişti.

“FIRTINALI DENİZ KOŞULLARINDA BATTI”

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörünün varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu ortaya çıkan bir yangın nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında battı” denilmişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby Moskova’nın batması hakkında yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın bunu bir Neptün füzesi veya belki daha fazlasıyla vurmuş olması kesinlikle makul ve olası” ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemisi Moskova’nın, 12 bin 490 ton ağırlığında olduğu ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana operasyonla batırılan en büyük Rus savaş gemisi olduğu biliniyor.

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