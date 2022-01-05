Polonya Cumhurbaşkanı Duda ikinci kez Covid-19’a yakalandı

Avrupa'da corona virüsü oranlarının yüksek olduğu Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Polon Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın sağ kolu Pawel Szrot, sosyal medya hesabından Duda’nın Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

2020 yılının Ekim ayında da aynı hastalığa yakalanan Duda’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığın hafif geçtiği belirtildi. Sağlık ekipleri ve doktorların sürekli gözetimi altında olan Duda ile yakın çalışan bazı yetkililerde de Covid-19 çıktığı kaydedildi.

Resmi verilere göre vakaların yüzde 2.5’u Omicron varyantı olarak kayıtlara geçerken, uzmanlar Ocak ayının sonunda bu sayının artmasını bekliyor.

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