Prens Andrew’e dava açan kadın, Epstein’le para karşılığı anlaşmış

Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kraliyet görevlerini bırakan ve askeri görevlerinden de istifa etmesi istenen İngiltere Kraliçesi'nin ortanca oğlu Prens Andrew'le ilgili davayı etkileyebilecek önemli bir belge ortaya çıktı. Prense kendisine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava açan Virginia Giuffre'nin, 2009'da 500 bin dolar karşılığında Jeffrey Epstein'le hiç kimseye dava açmayacağına dair anlaşma imzaladığı açıklandı. Bu anlaşmanın Prens Andrew'le ilgili suçlamaların düşmesine yol açıp açmayacağına mahkeme karar verecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar olayında hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan ve askeri görevlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'in davasını etkileyebilecek ayrıntılar ortaya çıktı.

Dünyada şok etkisi yaratan seks tarikatı davasında, cinsel suçlardan yargılanıp hüküm giyen ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein 2019 yılında cezaevinde hayatına son vermişti. Ona yardım etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de geçen hafta suçlu bulunmuştu.

Epstein'e suçlama yönelten isimlerden Virginia Giuffre ise, Epstein'in arkadaşı olan York Dükü Prens Andrew'in henüz 17 yaşındayken kendisine Londra, New York ve Virgin adalarında cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek ağustosta dava açmıştı.

İddiaları reddeden Prens Andrew ise, “Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok” demişti.

500 BİN DOLAR ALMIŞ

Bu davanın görüldüğü New York'taki mahkeme, Giuffre'nin mahkemeye gitmeme karşılığında Epstein'den para aldığını gösteren anlaşmanın detaylarını açıklandı.

Gizliliği kaldırılan anlaşmanın, Virginia Giuffre ile Epstein arasında 2009 yılında yapıldığı belirtildi. Buna göre Giuffre, 500 bin dolar karşılığında, olası bir davada sanık olabilecek ve Epstein'e yönelik suçlamalarla ilişkilendirilebilecek hiç kimseye dava açmayacağına dair bir anlaşma imzaladı.

PRENSE YÖNELİK SUÇLAMALAR DÜŞECEK Mİ?

İngiliz basınına göre, bu anlaşmanın ortaya çıkması 61 yaşındaki Prens Andrew’e açılan davanın düşmesine yol açabilir.

Hakkındaki iddialar nedeniyle kraliyet görevlerini bırakan ve askeri görevlerinden de istifa etme baskısı yaşayan Prens Andrew avukatları, muhtemelen mahkemenin bugünkü oturumunda prensle ilgili davanın düşürülmesini talep edecek.

Prensin savunma ekibinden bir kaynak, Giuffre'nin para karşılığında kabul ettiği anlaşmanın Prens Andrew için de geçerli olduğunu söyledi. Giuffre’nin avukatları ise bu anlaşmanın Prens Andrew'e açılan davayla bir ilişkisi olmadığını savunuyor.

Açıklanmayan miktarda tazminat talep eden Giuffre'nin davayı kazanması halinde milyonlarca dolar alabileceği belirtiliyor.

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