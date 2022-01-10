Prens ‘beni param için kullanıyor’ dediği sevgilisine dava açtı

İtalya'da kraliyet soyundan gelen Prens Giacomo Bonanno di Linguaglossa, kendisinden 16 yaş küçük Belaruslu sevgilisine 'beni param için kullandı' diyerek dava açtı. Ancak prens, daha sonra pişman oldu ve sevgilisinden af dilediğini mesajları sosyal medyadan paylaştı. İkili yeniden bir araya gelirken, hukuk mücadelesi sürüyor.

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51 yaşındaki İtalyan Prens Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 2019’da tanıştığı 35 yaşındaki kız arkadaşı Tanya Yashenko’ya dava açtı. İtalyan prens, kendisini yüz binlerce euro değerindeki hediyeler aldırmak için kullandığını iddia ettiği Belaruslu genç kız arkadaşına karşı yasal bir savaş başlattı.

51 yaşındaki Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 2019’da bir akşam yemeğinde 35 yaşındaki Tanya Yashenko ile tanıştı ve ikili aşk yaşamaya başladı.

İtalyan aristokrat ve sevgilisi Monte Carlo, Dubai ve Maldivler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında lüks tatiller yaptı.

İngiliz Times gazetesi, İtalyan Kraliyet soyundan gelen Linguaglossa’nın sevgilisi için 83 bin euro değerinde bir Mercedes aldığı, hisseler verdiği, pahalı mücevherler aldığı ve Roma’daki lüks evi için kira parası ödediğini öne sürdü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Yashenko, ilişkiden giderek daha fazla mutsuz olduktan sonra geçen Mart ayında prense dava açmış ve prensi kendisini takip etmekle suçlamıştı.

‘PSİKOLOJİK KIRILGANLIĞIMDAN YARARLANDI’

Il Messaggero, Yashenko’nun kendisi adına ifade vermesi için bir psikiyatrist tuttuğunu, ancak uzmanın taraf değiştirdiğini ve şimdi kurbanın prens olduğunu ve Tanya’nın “Linguaglossa’nın psikolojik kırılganlığından yararlandığını” iddia ettiğini aktardı.

Ayrıca, Yashenko’nun prense ‘dürüst olmayan, sahte, hain, empatiden yoksun, vasat [ve] bir yalancı’ olarak nitelendirdiği metinler gönderdiğini de iddia etti.

YASLA EYLEM BAŞLATTI

Times’ın haberine göre, Aralık ayında Prens Giacomo geri adım attı ve, önceki evliliğinin dağılmasından dolayı travma geçirdiğini ve bu nedenle sağlıklı kararlar veremediğini iddia ederek Bayan Yashenko’ya karşı kendi yasal eylemini başlattı.

51 yaşındaki İtalyan prens, Yashenko’nun bu durumdayken ondan yararlandığını ve kendisine aldığını söylediği tüm hediyeleri geri vermesini istediğini söylüyor.

FACEBOOK’TAN AF DİLEDİ

Avukatı Armando Fergola, Telegraph’a verdiği demeçte, 35 yaşındaki kadının, erkek arkadaşının cömertliğinden yararlandığını ve ona 500 bin ila 1 milyon euro arasında nakit ve mülkler aldırdığını söyledi.

İtalyan aristokrat, Facebook sayfasında yazdığı mesajda ise “Yanlış ifadelerim için ortağım Tanya’dan af dilemek istiyorum. Beni sakinleştiren bir çiçek. Seninle olmaktan gurur duyuyorum. Ben şanslı bir adamım” diye yazdı.

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