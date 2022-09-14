Prens Harry ve Andrew’e askeri üniforma giymek yasak

Geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor. İngiliz basının son haberlerine göre Prens Harry ve Andrew'un askeri üniforma giymeleri engellendi.

Sozcu.com.tr

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8 Eylül’de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için hem Kraliyet Ailesi, hem halk hem de dünya liderleri son görevlerini yerini getirmeye hazırlanırken aileden iki isimin kostümleri dikkat çekti.

Kraliçe’nin cenazesine, yerini alan yeni hükümdar, Prenses Anne, Prens Edward, Prens Andrew, Prens William, Prens Harry, Peter Phillips, Sir Tim Laurence, Gloucester Dükü ve Snowdon Kontu katılacak.

Kate Middleton, Meghan Markle, Sophie Wessex ve Konsort Kraliçe Camilla bir arabada arkadan seyahat edecek.

Ayrıca önde gelen Kraliyet üyeleri askeri kıyafet giyecek olsa da Prens Harry ve Andrew’e askeri üniformalar yasaklandı. Prens Harry’e, büyükannesi Kraliçe’yi onurlandıran etkinlikler boyunca askeri bir kıyafet giyemeyeceği söylendi. Ancak Andrew’e, bu hafta “Prenslerin Nöbeti” sırasında tabutunun etrafında nöbet tutarken ölen annesi için özel bir saygı olarak askeri kıyafet giymesi için yeşil ışık yakıldı.

Prens Harry’nin sözcüleri ise yasağı doğruladı: “On yıllık askerlik hizmetini, giydiği üniforma belirlemiyor ve Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatı ve mirasına odaklanmayı saygıyla rica ediyoruz.”

Cenaze gününden önce binlerce kişinin Kraliçe’yi görmek için sıraya girmesi bekleniyor. Kraliçe, tabutu İskoçya’dan getirildikten sonra çarşamba gecesi son kez Buckingham Sarayı’na getirildi.

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