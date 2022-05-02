Prenses Charlotte’un 7’nci yaşını bu kareyle kutladılar

İngiliz kraliyet ailesinin genç üyesi Prenses Charlotte'un 7'nci yaş günü vesilesiyle 3 yeni fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de tahtın dördüncü varisi olan Prenses Charlotte bugün 7’nci yaşını kutluyor…

Kraliyet ailesi Charlotte’un doğum günü için çekilen 3 fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. Çançiçeklerinin önünde poz veren Charlotte’un bir fotoğrafında kısa bir süre önce sahiplendikleri cocker spaniel cinsi köpekleri Orla da yer alıyor.

Cambridge Dükü William ve Kate Middleton’ın kızı Charlotte’un bir ağabeyi Prens George ve bir kardeşi Prens Louis var.

2015 yılında Londra’da dünyaya gelen Prenses Charlotte’un fotoğrafı beğeni topladı.

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